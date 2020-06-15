«الأرصاد» تحدد موعد استقرار حالة الطقس

حدّد الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء موعدًا لاستقرار حالة الطقس الذي سيكون مائلًا للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، لافتًا إلى أنه بدءًا من الخميس المقبل سيكون هناك حالة من الاستقرار في درجات الحرارة.وقال شاهين، لـ«الدستور»، إن طقس الوجه البحري سيكون مائلًا للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا حارًا نهارًا لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا مع نشاط معتدل للرياح على أقصى الغرب.وأكد رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ستشهد طقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا مع رياح معتدلة ويسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس حار نهارًا معتدل ليلًا مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك وعلى البحر الأحمر، وفيما سيشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، كما يشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدلا ليلًا مع سرعة معتدلة للرياح.