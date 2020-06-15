إجابة نموذج الوزارة في مادة لغة عربية 2020 في امتحانات الثانوية العامة

إجابة نموذج الوزارة في مادة لغة عربية 2020



إجابة نموذج الوزارة في مادة لغة عربية 2020

ووفقًا لما قالته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن أسئلة امتحانات الثانوية هذا العام ستأتى حتى المقرر من المنهج حتى 15 مارس على أن تأتى جميع الأسئلة فى المقرر فقط وليس الملغي، بالإضافة إلى أن جميع الأسئلة ستكون مباشرة بعيدة عن التعقيد أو اللف والدوران، وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الشهادة الثانوية فى الامتحانات هذا العام فى ظل عقدها فى ظروف كورونا قائلة لجميع الطلاب: امتحن وانت مطمئن فجميع اللجان مؤمنة ومعقمة بالكامل ولا قلق من ذلك فالوزاة قد أخذت جميع الاحتياطات الخاصة بها.

امتحانات الثانوية العامة 2020 فى هذا السياق قامت وزارة التربية والتعليم حرصًا منها على مصلحة طلاب الشهادة الثانوية بتوفير مراجعات خاصة بمادة اللغة العربية على منصة ثانوية دوت نت، ونشرت الوزارة مجموعة من الفيديوهات للمعلم محمود زكى معلم اللغة العربية حتى يتمكن الطلاب من مراجعة ليلة الامتحان قبل خوضه يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى نشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نموذج أسئلة من البوكليت بمساعدة الطلاب على المذاكرة.ووفقًا لما قالته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن أسئلة امتحانات الثانوية هذا العام ستأتى حتى المقرر من المنهج حتى 15 مارس على أن تأتى جميع الأسئلة فى المقرر فقط وليس الملغي، بالإضافة إلى أن جميع الأسئلة ستكون مباشرة بعيدة عن التعقيد أو اللف والدوران، وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الشهادة الثانوية فى الامتحانات هذا العام فى ظل عقدها فى ظروف كورونا قائلة لجميع الطلاب: امتحن وانت مطمئن فجميع اللجان مؤمنة ومعقمة بالكامل ولا قلق من ذلك فالوزاة قد أخذت جميع الاحتياطات الخاصة بها.



وتقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه عقب عقد الامتحان والانتهاء منه سواء اللغة العربية أو غيرها فسيتم نشر نموذج الإجابة عقب الانتهاء من الامتحان فى جميع اللجان على مستوى جمهورية مصر العربية حتى يطمئن الطلاب من الإجابات الخاصة بهم.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم عدة اجراءات خاصة بامتحانات الثانوية العامة، حيث أنه تم توفير 33 مليون كمامة للطلاب المشاركين والمعلمين فى العملية التعليمية بالاضافة إلى توفير 17 ألف كاشف حرارى للكشف على طلاب امتحانات الثانوية العامة قبل الامتحان وبعده، مؤكدًا الوزير على توافر مسئول صحى فى كل لجنة وأى طالب يشعر بالتعب سيتم الكشف عليه بالاضافة إلى توافر سيارة إسعاف أمام اللجان.





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ننشر تفاصيل إجابة نموذج الوزارة في مادة لغة عربية 2020 في امتحانات الثانوية العامة حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة الامتحانات الخاصة بهم يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجارى، على أن يتم بدء الجدول بمادة اللغة العربية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة وفقًا لجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقي يوم 21 يوليو المقبل.