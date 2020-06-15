أكراد تركيا يعتزمون تنظيم احتجاجات ضد العملية العسكرية بالعراق

يعتزم أعضاءٌ في حزب الشعوب الديمقراطي التركي، تنظيم احتجاجات ضد العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة ضد الأكراد في مناطق متفرقة.وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن العشرات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) التركي، من بينهم مشرعون كثر غادروا مدينة أدرنة شمال غربي تركيا اليوم، كما اتجهت مجموعة مماثلة أخرى من هكاري في الجنوب الشرقي باتجاه العاصمة لتنظيم احتجاجات تطالب بإنهاء العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة ضد الأكراد.ومن المقرر أن تصل المجموعتان إلى أنقرة يوم السبت المقبل لتنظيم احتجاجات بالقرب من البرلمان، وأعلنت وزارة الدفاع التركية - أمس - إطلاق عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق اسمتها "مخلب النسر".