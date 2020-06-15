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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:05 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
الدستور
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أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2020، بمناسبة قرب انتهاء العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، على أن يتم البدء في صرف مرتبات اعتبارًا من بعد غد ١٥ يونيه، وفقًا لتقسيمات الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ يونيه.

موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2020


ومن المقرر أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بالدولة بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية والمعلن عنها على وزارة المالية.

من جانبه، قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيه لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات، وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


جداول وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يونيه للعاملين:

تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في ١٧ وزارة وهيئة بعد غد، ثم بدء صرف مرتبات ١٠ وزارات يوم ١٦ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ١١ وزارة وهيئة يوم ١٧ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ١٨ يونيه، علي النحو التالي:

الاثنين 15 يونيه
صرف رواتب العاملين في الوزارات الآتية:
- (الصحة- التضامن الاجتماعي - التموين- القوي العاملة- النقل- الاتصالات- الانتاج الحربي- الهجرة وشئون المصريين بالخارج- قطاع الاعمال العام- شئون مجلس النواب- (الجهات التابعة لهم مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية).

- مديريات الخدمات بالمحافظات، والهيئات المستقلة.

الثلاثاء 16 يونيه:
صرف رواتب العاملين في وزراتي الداخلية والأوقاف والآثار والإسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني والسياحة والبترول والجهات التابعة لهم (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية) ومديريات الخدمات بالمحافظات.

الأربعاء الموافق 17 يونيه:
صرف المرتبات التعليم العالي - التنمية المحلية- العدل- الكهرباء- التخطيط- الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئات المستقلة والجهات (القضاء والنيابة العامة - هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة- الرقابة الإدراية- الجهاز المركزي للمحاسبات).

موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2020


الخميس الموافق 18 يونيه:
صرف مرتبات وزارات التربية والتعليم - الزراعة واستصلاح الأراضي- الري - الطب البطري- الشباب والرياضة والأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وناشد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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