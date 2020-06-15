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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة فيروس كورونا في العالم اليوم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:59 م
حصيلة فيروس كورونا
حصيلة فيروس كورونا
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 433،493 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم الإثنين.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 7،928،590 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3،574،300 على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 115،732 وفيات من أصل 2،094،069 إصابة. وتعافى 561،816 شخصا على الأقل.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 43،332 وفاة من أصل 867،624 إصابة تليها بريطانيا مع 41،698 وفاة من أصل 295،889 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34،345 وفاة (236،989 إصابة)، وفرنسا مع 29،407 وفاة (194،023 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83،181 إصابة تعافى منها 78،370 شخصًا.

وأحصت أوروبا الإثنين، 187،925 وفاة من أصل 2،411،653 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 123،928 (2،192،802 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 79،777 وفاة (1،654،461 إصابات)، وآسيا 23،361 وفاة (855،373 إصابة) والشرق الأوسط 11،848 وفاة (561،067 إصابة) وإفريقيا 6523 وفاة (244،532 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8710 إصابة).

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