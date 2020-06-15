«عبدالعال» يشرح معايير الوزن النسبي للدوائر الانتخابية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الوزن النسبي للدوائر لا يوجد قاعدة حاكمة له سوى قاعدة 120 لـ130 ألف مواطن بالدائرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الدوائر يجب تمييزها كالمناطق الحدودية؛ فلا يمكن أن يُطبق عليها الوزن النسبي، هذا بخلاف أنه يجب ألا تبتلع الدوائر الكبيرة الدوائر الصغيرة.وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية، حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق معايير المحكمة الدستورية العليا والقاعدة الخاصة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب د. أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى مطالبته بثلثي مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة، لاسيما وأننا نحتاج إلى أعضاء تكنوقراط يشاركوا في هذه الانتخابات.كما طالب عبد العال، النواب بالقاعة العامة بترك مسافة أمنة بينهم، حافظا على الوقاية من انتشار فيروس كورونا، خصوصا في ظل تكدس النواب وعدم التزام عدد منهم بالتباعد الاجتماعي أثناء مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات.