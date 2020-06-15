رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال» يشرح معايير الوزن النسبي للدوائر الانتخابية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:59 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الوزن النسبي للدوائر لا يوجد قاعدة حاكمة له سوى قاعدة 120 لـ130 ألف مواطن بالدائرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الدوائر يجب تمييزها كالمناطق الحدودية؛ فلا يمكن أن يُطبق عليها الوزن النسبي، هذا بخلاف أنه يجب ألا تبتلع الدوائر الكبيرة الدوائر الصغيرة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية، حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق معايير المحكمة الدستورية العليا والقاعدة الخاصة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب د. أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى مطالبته بثلثي مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة، لاسيما وأننا نحتاج إلى أعضاء تكنوقراط يشاركوا في هذه الانتخابات.

كما طالب عبد العال، النواب بالقاعة العامة بترك مسافة أمنة بينهم، حافظا على الوقاية من انتشار فيروس كورونا، خصوصا في ظل تكدس النواب وعدم التزام عدد منهم بالتباعد الاجتماعي أثناء مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تفقد «مدبولي» المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

«شرط واحد» لخروج رجاء الجداوى من العناية المركزة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

الأزهر: طلب الراحة فى الانتحار «وهم».. وليس بعد الموت توبة

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

إيطاليا تعيد فتح متحف أوفيتزي الشهير

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

«الشمس والظلال».. كتاب يناقش الثقافة والأدب والنقد وشئون الذات

محمد طه يتعاقد مع «الشروق» لنشر أحدث إصداراته

دارة الملك عبدالعزيز تعلن بدء تحقيق كتاب تاريخ الأمم والملوك

«التشكليين» تنعى سامح البناني: ساحة التشكيل فقدت أحد رموزها