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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تقلص من خسائرها الصباحية وتربح مليار جنيه بالختام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:52 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، على تباين، بدعم من دخول عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار على خلفية التحسن النسبى فى أداء اسواق المال الأوربية.

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 571.7 مليار جنيه، مقارنة بـ570.7 مليارا أمس.

قلص المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" من خسائره الصباحية، لينهى التعاملات على تراجع بلغت نسبته 58. 0 %، بما يعادل 62.7 نقطة خسارة، ويغلق عند مستوى 10668 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس70 متساوي الأوزان " بنسبة 24. 0 %، بما يعادل 3.1 نقطة، ليغلق عند مستوى 1286 نقطة، فى الوقت الذى انهى فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "اى جى اكس 100 متساوى الأوزان" 22. 0 %، بما يعادل 4.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 290 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 35.6 الف صفقة بيع وشراء.

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