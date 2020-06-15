القصبى: تقسيم الدوائر الانتخابية لـ«الشيوخ» تم على أساس التعداد السكانى

القصبى: تقسيم الدوائر الانتخابية لـ«الشيوخ» تم على أساس التعداد السكانى
الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:51 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
قال الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس الأغلبية بمجلس النواب إن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ تم على أساس تعداد السكان الذي أرسله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكذلك المراجعة التي أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ورفض خلال الجلسة العامة للبرلمان الحديث حول عدم دقة التقسيم الحالي للدوائر.
وأضاف: "القانون تم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات التي راجعته وأكدت أن ما ورد فيه صحيح ومدقق".
ومن جانبه عقب رئيس البرلمان د. علي عبدالعال " تم الاعتماد على المستندات الرسمية وكل دول العالم تعلم أن عدد السكان متحرك وكل الدول تعتمد على عدد السكان في وقت بعينه لتقيس عليها الوزن النسبي لأن بمرور الوقت سيختلف العدد ولذلك هناك معايير دستورية لقياس الوزن النسبي للكرسي وفقًا لعدد السكان الذي يختلف من ساعة لأخرى.
ورفض خلال الجلسة العامة للبرلمان الحديث حول عدم دقة التقسيم الحالي للدوائر.
وأضاف: "القانون تم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات التي راجعته وأكدت أن ما ورد فيه صحيح ومدقق".
ومن جانبه عقب رئيس البرلمان د. علي عبدالعال " تم الاعتماد على المستندات الرسمية وكل دول العالم تعلم أن عدد السكان متحرك وكل الدول تعتمد على عدد السكان في وقت بعينه لتقيس عليها الوزن النسبي لأن بمرور الوقت سيختلف العدد ولذلك هناك معايير دستورية لقياس الوزن النسبي للكرسي وفقًا لعدد السكان الذي يختلف من ساعة لأخرى.