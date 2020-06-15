القصبى: تقسيم الدوائر الانتخابية لـ«الشيوخ» تم على أساس التعداد السكانى

قال الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس الأغلبية بمجلس النواب إن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ تم على أساس تعداد السكان الذي أرسله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكذلك المراجعة التي أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.ورفض خلال الجلسة العامة للبرلمان الحديث حول عدم دقة التقسيم الحالي للدوائر.وأضاف: "القانون تم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات التي راجعته وأكدت أن ما ورد فيه صحيح ومدقق".ومن جانبه عقب رئيس البرلمان د. علي عبدالعال " تم الاعتماد على المستندات الرسمية وكل دول العالم تعلم أن عدد السكان متحرك وكل الدول تعتمد على عدد السكان في وقت بعينه لتقيس عليها الوزن النسبي لأن بمرور الوقت سيختلف العدد ولذلك هناك معايير دستورية لقياس الوزن النسبي للكرسي وفقًا لعدد السكان الذي يختلف من ساعة لأخرى.