تأجيل محاكمة متهم في أحداث «عنف عين شمس».. 8 أغسطس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس، لـ8 أغسطس للباحث الاجتماعى.عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وواجه المتهمون في القضية عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام، وذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس عام 2014.‎