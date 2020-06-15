رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«القابضة للقطن» توقع عقود توريد 3 محالج مطورة مع «باجاج» الهندية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:10 م
الشركة القابضة للقطن
الشركة القابضة للقطن
أسامة الشندويلي
طباعة
وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقود توريد ثلاثة محالج جديدة تعمل بأحدث تكنولوجيا في حليج الأقطان، مع شركة "باجاج" الهندية، والتي وردت أولى المحالج المطورة، والذي تم تركيبه بمحافظة الفيوم.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم؛ ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير، وتقع المحالج الثلاثة الجديدة في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، ومدينة كفر الزيات محافظة الغربية.

ومن المقرر أن تدخل المحالج الجديدة الخدمة نهاية العام الجاري، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 400 مليون جنيه تشمل توريد الماكينات الحديثة والأعمال الإنشائية للمباني الجديدة لتتماشي مع متطلبات الآلات الحديثة.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير قطاعي تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، وإعادة هيكلتها فنيا وماليا، حيث يجري دمج هذه الشركات وعددها 31 شركة لتصبح 10 شركات فقط بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق ارباح والاستمرار فى النشاط وتقليل التكاليف وتعظيم الاستفادة من الموارد، حيث
تم التعاقد على توريد أحدث المعدات والماكينات ويجري تحديث البنية التحتية للمصانع، فضلا عن إجراءات الإصلاح الإداري والتنمية البشرية والتحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات ونتائج أعمالها، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا، والنهوض بصناعة الغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بها، َوزيادة صادراته.

موضوعات متعلقة

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-6-2020

شيخ الأزهر يلغى الامتحان الشفوى.. ويعلن «حالة طوارئ»

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

منوعات

إيطاليا تعيد فتح متحف أوفيتزي الشهير

اكتشاف مقابر عائلية عمرها 1600 سنة بالصين

دراسة تلقى باللوم على الصناعات الغذائية فى مضاعفة حدة كورونا

الذهب الضائع.. مسئولون يبحثون عن شخص نسي ذهبه واختفى بسويسرا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

«عنبر 6» رواية تشيخوف عن الحب والحرية

القاص الليبي محمد الشويهدي: القصة القصيرة قد تكون «مرة المذاق»

طبعة رقمية جديدة من رائعة جوته «أحزان فرتر»

«كينجز كوليدج» تناقش كتاب نبيل فهمى «دبلوماسية مصر».. غدًا