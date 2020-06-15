«نواب بيروت» يبحث أوضاع لبنان في جلسة طارئة اليوم

يعقد نواب بيروت اجتماعا طارئا، عصر اليوم الإثنين، في المكتبة العامة في المجلس النيابي.ويبحث نواب بيروت خلال الاجتماع، التطورات التي شهدتها العاصمة في الايام الماضية، على أن يصدر عن المجتمعين بيان ختامي، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.وشهدت العديد من المدن الللبنانية موجة من المظاهرات الحادة خلال الايام الماضية، بسبب سوء الأوضاع الإقتصادية وتردى الأوضاع، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.