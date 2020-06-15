كثافات مرورية متوسطة في شوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية متوسطة إلى متحركة، بالتزامن مع الذروة الصباحية من اليوم، وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:- الدائري من مسطرد المؤسسة الزكاة- الدائري من المحور لمحور عرابي ومن البساتين للأوتوستراد.-طريق الإسماعيلية من اكوا بارك لجمعية عرابي والعكس من العبور لجمعية عرابي ومن الدائري الأوسطي لمدخل الشروق.-محور الخلفاوي عند ميدان الحدائق اتجاه مدينة نصر.وفي ذات السياق كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.كما دفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الاغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.كما وجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.