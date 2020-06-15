تجديد حبس عصابة انتحلت صفة «مباحث» لسرقة أهالي المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين وانتحال صفة رجال مباحث، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، بلاغا من صاحب محل ملابس، يفيد أنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت طرق على باب الشقة وحال فتح الباب فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مسكنه مُنتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الأموال العامة.وطلبوا تفتيش الشقة بدعوى حيازته لمبلغ مالى بطريقة غير مشروعة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى 36 ألف جنيه، وهاتفه المحمول من داخل الشقة، وعقب ذلك اصطحبوه داخل سيارة أجرة "ميكروباص - لم يتمكن من التقاط أرقامها" ثم تخلوا عنه أعلى الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة عقب الاستيلاء على المسروقات، ولاذوا بالفرار.وتم التوصل من التحريات إلى أن المتهمين استقلوا سيارة أخرى قبل ارتكابهم الواقعة وتبين أن السيارة مستأجرة لأحد المتهمين عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 6 من العناصر الإجرامية لهم معلومات مسجلة، تم ضبطهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.