النيابة: لا شبهة جنائية في غرق 4 أطفال في النيل بحلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، عن حفظ التحقيقات في واقعة غرق 4 أطفال في مياه النيل؛ لعدم قدرتهم على السباحة، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.وتبين من التحقيقات أن الأطفال جاءوا بصحبة أسرهم في زيارة عائلية لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم يقيم بالقرب من كورنيش النيل، وخلال الحفل ذهب الأطفال لمشاهدة مياه النيل، فسقط أحدهم وأثناء ذلك حاول الآخرون إنقاذه وسقطوا واحدا تلو الآخر.واستمعت النيابة لأقوال أهالي الضحايا الذين أكدوا أن الأطفال غافلوهم أثناء حفل الزفاف وذهبوا للهو بالقرب من نهر النيل ليلقوا حتفهم غرقا.وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، تمكنت من انتشال 4 جثث أطفال، لقوا حتفهم غرقا في مياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو، بمدينة حلوان.وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة كفر العلو، مفاده تعرض 4 أطفال للغرق بمياه نهر النيل.وبالانتقال والفحص تبين أن الضحايا هم كل من "مازن محمد عبد الرحمن"، 6 سنوات، وشقيقته"رقية محمد عبد الرحمن"، 8 سنوات، و"فاطمة هيثم حسن"، و"مستورة عنتر"، 10 سنوات.وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.