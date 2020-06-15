رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة: لا شبهة جنائية في غرق 4 أطفال في النيل بحلوان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:29 ص
غرق 4 أطفال في النيل
غرق 4 أطفال في النيل
نجلاء رفاعي
طباعة
كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، عن حفظ التحقيقات في واقعة غرق 4 أطفال في مياه النيل؛ لعدم قدرتهم على السباحة، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من التحقيقات أن الأطفال جاءوا بصحبة أسرهم في زيارة عائلية لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم يقيم بالقرب من كورنيش النيل، وخلال الحفل ذهب الأطفال لمشاهدة مياه النيل، فسقط أحدهم وأثناء ذلك حاول الآخرون إنقاذه وسقطوا واحدا تلو الآخر.

واستمعت النيابة لأقوال أهالي الضحايا الذين أكدوا أن الأطفال غافلوهم أثناء حفل الزفاف وذهبوا للهو بالقرب من نهر النيل ليلقوا حتفهم غرقا.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، تمكنت من انتشال 4 جثث أطفال، لقوا حتفهم غرقا في مياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو، بمدينة حلوان.

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة كفر العلو، مفاده تعرض 4 أطفال للغرق بمياه نهر النيل.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحايا هم كل من "مازن محمد عبد الرحمن"، 6 سنوات، وشقيقته"رقية محمد عبد الرحمن"، 8 سنوات، و"فاطمة هيثم حسن"، و"مستورة عنتر"، 10 سنوات.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-6-2020

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

3 مراحل.. تفاصيل خطة عودة تشغيل رحلات «مصر للطيران»

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

الأزهر: طلب الراحة فى الانتحار «وهم».. وليس بعد الموت توبة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

منوعات

إيطاليا تعيد فتح متحف أوفيتزي الشهير

اكتشاف مقابر عائلية عمرها 1600 سنة بالصين

دراسة تلقى باللوم على الصناعات الغذائية فى مضاعفة حدة كورونا

الذهب الضائع.. مسئولون يبحثون عن شخص نسي ذهبه واختفى بسويسرا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

القاص الليبي محمد الشويهدي: القصة القصيرة قد تكون «مرة المذاق»

طبعة رقمية جديدة من رائعة جوته «أحزان فرتر»

«كينجز كوليدج» تناقش كتاب نبيل فهمى «دبلوماسية مصر».. غدًا

نسخة رقمية من «بلدك من بيتك» فى ظل كورونا