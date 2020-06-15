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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: سحب الفيتامينات وأدوية المناعة يعكس حالة عدم الوعي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:19 ص
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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حذر النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، من تزايد إقبال المواطنين على شراء أدوية الفيتامينات خاصة فيتامين سي بشكل مبالغ فيه، وذلك ظنًا منهم أن هذه الأدوية تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن هذا التكالب غير المبرر تسبب في نقص الفيتامينات من الصيدليات وظهور سوق سوداء تستغل حاجة المواطنين وتبيع بأسعار مضاعفة.

وأشار بركات، في بيان، إلى وجود أزمة في منتجات القطاع الخاص، ما يتطلب تدخل وزارة الصحة ليزيد القطاع العام إنتاجه من الأدوية، فيما حمل مسئولين في وزارة الصحة المسئولية عن اختفاء الأدوية، كما طالب بتوفير احتياجات المصابين المعزولين منزليًا، ممن يعانون عدم توافر الأدوية في الصيدليات، واستغلال بعض السلاسل الكبرى للأزمة في البيع بأسعار مبالغ فيها.

وطالب النائب وسائل الإعلام بزيادة الوعي من والتوضيح أن هذه الفيتامينات لا تقي من فيروس كورونا، وأن شراء الأدوية وتخزينها يعطي فرصة لمنعدمي الضمير لاستغلال حاجة المواطنين والبيع بأسعار مضاعفة.

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