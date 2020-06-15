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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2523 عالقا مصريا يغادرون الكويت عبر 14 رحلة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:18 ص
العالقين المصريين
العالقين المصريين
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أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 2523 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 14 رحلة جوية.

وأوضحت إدارة (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 7 رحلات على متنها 1528 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنها 850 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلات لشركة المصرية، و4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة اير كايرو ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1981 من العالقين المصريين في الكويت، الى خمس محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.

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