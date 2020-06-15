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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يقترح استخدام الاستادات كلجان امتحانات تحقق التباعد الاجتماعي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:17 ص
طارق متولي
طارق متولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين طلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حفاظا على صحة الطلاب وكذلك المراقبين والمشرفين على سير أعمال الامتحانات من عدوى فيروس كورونا المستجد.

واقترح متولي، في بيان، استخدام استادات الجامعات والملاعب الرياضية في امتحانات نهاية العام، في ظل الظروف التي تواجهها مصر والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الطلبة، خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي، وتشكيل فرق عمل للمتابعة الدورية لسير إجراءات الأمن والسلامة أثناء فترة تأدية الامتحانات، وفريق عمل طبي من أطباء وزارة الصحة والطب الوقائي لاتخاذ الإجرءات الطبية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وتحديد علامات تراعي ترك مسافة متر بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب عند بوابات الدخول.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي للقلق والضغط النفسي الكبير،على الطلبة وأولياء أمورهم يرجع إلى الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق تجمعات الطلاب أثناء فترة الامتحانات، مطالبا بضرورة حصر جميع الطلبة المغتربين وتحديد أماكن إقامتهم بالقرب من لجان امتحاناتهم خلال فترة الامتحانات، بعد أن أصبح عددا من المدن الجامعية مقرات عزل لمصابي كورونا.

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