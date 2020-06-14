باسم «الحرس الوطني».. «الوفاق» تقترح ضم الميليشيات في كيان جديد

اقترحت رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، إنشاء جهاز جديد يسمى بالحرس الوطني، لدمج جميع الميليشيات التي وصفتها بـ"القوى المساندة" في مؤسسات الدولة.ودعت لجنة لتنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة التابعة لأركان الوفاق، في خطاب وجهته لرئيس أركان الوفاق إلى تنفيذ المقترح، مؤكدة أن المقترح متوافق مع القانون رقم 2 لسنة 2015م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني، وفق وكالة الأنباء الجماهيرية الليبية.وأوضحت اللجنة أن هذا المقترح متطابق مع قرار سابق لرئيس أركان الوفاق صادر عام 2019م بشأن تشكيل لجنة لتنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة، لكنه يحتاج إلى تعديلات أو إلغاء لبعض نصوصه من قبل السلطة التشريعية، من أجل تسهيل دمج جميع الميليشيات.وأضافت اللجنة: "نتيجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا وعدم القدرة على تعديل القانون من قبل السلطة المختصة بذلك، فإن اللجنة رأت اقتراح مشروع قرار إنشاء الحرس الوطني بما يسهم في دمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة".وأفادت الوكالة بأن أفراد مقيمين في تركيا وجماعات متطرفة تقف وراء إحياء هذه الفكرة ودمج الميليشيات في كيان واحد وإضفاء طابع حكومي عليها مثل الحرس الثوري الإيراني، ومن المقرر أن يشارك في التنظيم الجديد جماعات مجلس مجاهدي درنة وكذلك مجلس ثوار بنغازي.