«أبو بكر» يطالب الحكومة بإصدار بيان عن عدد أسرة عزل مصابي كورونا

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، الحكومة بإصدار بيان رسمي يعلن عدد الأسرة المتاحة في مستشفيات العزل بمصر الآن، لأن المواطنين يشتكون من عدم وجود أماكن لعزل مصابي كورونا بالمستشفيات.وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل يوم بنتخض من أرقام إصابات كورونا، والناس كل يوم بتكلمنى عاوزة أماكن في المستشفيات، صرخات ونداءات الناس مش لاقية أماكن في المستشفيات".وأضاف: "كل يوم كثير من الإعلاميين والشخصيات العامة يتلقون عبر مكالمات تليفونية شكاوى من عدم وجود أماكن بالمستشفيات.. ناس كتير لسه بيكلمونى وبيقولوا مش لاقيين أماكن في المستشفيات، السكوت عن هذا الأمر خيانة حقيقة.. وعرض هذه المشكلة أمانة حملها الناس في أعناق الإعلاميين".وأردف: "لن نسكت على شكاوى واستغاثات الناس، ومش هقف اتفرج عليها، وأتمنى أسمع من الحكومة في أسرع وقت فيما يتعلق بتوافر أماكن بالمستشفيات عن المرضى حاملي فيروس كورونا".