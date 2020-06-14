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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ جراحة صدر يكشف حقيقة وجود موجة ثانية لـ«كورونا»

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:40 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر والجهاز التنفسي، حقيقة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا أشد شراسة من الموجود عليها الآن بعد ظهور حالات إصابات جديدة في الصين، مؤكدًا أنه لم يثبت علميا أن "كوفيد-19" حدث له طفرة ولكنه هو نفسه الذي ظهر في ووهان ولكنه من سلالة أخرى غير التي ظهر عليها.

وقال خلال مداخلة "سكايب"، مع برنامج "مانشيت"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه إلى الآن لا يوجد علاج للفيروس ولكن سيتم اتخاذ بروتوكول العلاج نفسه، مشيرًا إلى أن كورونا منبعه الأساسي هو الخفاش ولكنه تطور، وهناك دراسات قسمته إلى قسمين الأول قليل الافتراس وقليل الانتشار، وأخر سريع الافتراس وكثير الانتشار، وفي أمريكا تم تقسيمه لخمسة أقسام.

وأكد الوعري أنه في كل دولة الفيروس الذي ينتشر فيها يختلف في صفاته عن الأخرى ومنظمة الصحة العالمية تقوم بتحميل هذه السلالات وتحليلها.

وعن إمكانية حدوث طفرة للفيروس، أوضح أنه عادة الفيروسات يحدث فيها طفرة أو تغير جيناتها مثل الإنفلونزا كل عام يوجد لها لقاح، لأن الفيروس يغير في جيناته، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف عقار للفيروس فإنه من الممكن أن يتم تعديل اللقاح ليكون فعالًا مع التطور لأن صناعة اللقاح تختلف عن تطويره من حيث الوقت.

كما كشف إمكانية وجود موجة ثانية اشد شراسة، قال إنها تعتمد على الإجراءات التي يتم اتخاذها في الموجة الأولى، وفي الصين ما زال يتم استخدام الإجراءات الوقائية فعند حدوث الموجة الثانية ستكون أقل حدة في الانتشار بسبب الإجراءات، ومن المتوقع أن تكون الموجة الثانية في نهاية الخريف أو بداية الشتاء المقبل.

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