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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية في المجموع

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:28 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

ومن ضمن التعديلات، 54 فى فقرتها الرابعة والتى تنص على: "تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز".

وشهدت الجلسة، جدلا بشأن مدة الـ24 ساعة التي منحها القانون للفصل فى التظلمات المعروضة أماها، وهو ما رد عليه الدكتور على عبد العال قائلا، إنه تم استطلاع رأى الهيئة الوطنية للانتخابات ووافقت على مدة الـ24 ساعة.

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