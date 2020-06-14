التعاون الإسلامى تحمل الحوثيين مسئولية الهجمات الإرهابية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، اليوم الأحد، دعم جهود التحالف العربي بقيادة السعودية في حماية المدنيين والأمن الإقليمي والدولي.وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على تضامن المنظمة الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب.وعبرت المنظمة عن دعمها جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، محملة الحوثيين ومن يقف وراءهم مسئولية الأعمال الإرهابية.وأدانت منظمة التعاون الإسلامي هجوم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين الأبرياء في مدينتي نجران وخميس مشيط بطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ بالستي من محافظة صعدة تجاه نجران مما أسفر عن إصابة بعض المدنيين نتيجة سقوط الشظايا.