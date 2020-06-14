رئيس «محلية إدفو» يتفقد مقار واستعدادات لجان الثانوية العامة

تفقد العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، ونائبه لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة ومراجعة الاستعدادات للامتحانات لهذا العام، وشملت جولتهم زيارة مقار اللجان وعددهم 5 لجان ومركز التوزيع في كل من مدرسة بنات النيل الابتدائية، ومدرسة ادفو الاعدادية الحديثة، ومدرسة أبو بكر الصديق، ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية، ومدرسة إدفو الثانوية بنين، ومجمع اللغات بادفو كمركز توزيع، وجاء ذلك بحضور كل مديرى المدارس المذكورة، ورافقهما خلال الجولة وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوى.وأشاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بمستوى النظافة، والانارة، والتهوية الجيدة، ونظافة الحمامات سواء للطلبة أو للمراقبين، والحرص على إضافة المطهرات والصابون.وأفاد مسؤولو الإدارة التعليمة أنه جارى عمل بوابات إلكترونية للتعقيم في مدخل كل لجنة تنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".