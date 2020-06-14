«سياحة البرلمان» تحذر من التهاون فى مواجهة كورونا

أشاد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتصريحات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، التى أكد فيها أنه سيتم تطبيق إجراءات مشددة وصارمة على المنشآت السياحية التى حصلت على ترخيص لعودة النشاط ولن يتم التهاون مطلقا مع المخالفين وهناك 3 طائرات من بلجيكا قادم على متنها الكثير من السائحين يوم 26 من الشهر الجارى إضافة إلى تأكيده لـ61 منشأة من الحاصلين على تراخيص بأنه لن يتهاون مع أى مخالفة وأنه سيتم فتح السياحة على أسس سليمة ولن ندخل فى دائرة مفرغة وأنشر الفيروس عندى.وقال النائب عمرو صدقى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللجنة سوف تتابع عن كثب ومن خلال أعضائها بمختلف المحافظات خاصة المحافظات والمناطق والمدن السياحية والأثرية مدى التزام الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل مختلف المواقع والمنشآت السياحية.كما أشاد النائب عمرو صدقى بتصريحات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على الفيديو المنتشر، والذى يظهر به عدد كبير من الأشخاص وهم يرقصون داخل فندق وتبين أنهم فى حفل وتأكيده بوجود لجنة تتحق فى الأمر وأنه اتصل بوزير السياحة مباشرة واللجنة مشتركة من مكتب وزارة السياحة وسيتم اتخاذ إجراء حاسم وقسمه بأن هذا المنظر لن يتكرر.وطالب النائب عمرو صدقى جميع المحافظين بأن يكونوا على مستوى المسئولية بمواجهة جميع المخالفات بكل حسم وقوة وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات، مؤكدًا أن مخالفات التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستكون له آثار سلبية للغاية على سمعة قطاع السياحة.وأكد أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ستكون لها مواقف حاسمة ومشددة ضد أي مخالفة تقع داخل أى منشأة سياحية يثبت عدم التزامها بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حال تباطؤ التنفيذيين فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها محذرًا من أى تهاون بشأن هذا الملف.تجدر الإشارة إلى أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار يجرى حاليا تحقيقا موسعا مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.وأوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن عمليات التفتيش والمتابعة التى يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها اليوم على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.