3.7 مليار جنيه خسائر فى ختام تعاملات البورصة

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 5707 مليار جنيه.ودفعت المبيعات القوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد العرب، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط بنحو شبه جماعي لدى نهاية معاملات اليوم الأحد- أول تداولات الأسبوع.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إاى جى إكس 30 " بنسبة 93. 0 %، بما يعادل 100.75 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 10731 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 01. 0 %، بما يعادل 07. 0 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1283.51 نقطة.فى الوقت الذى تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة 29. 0 %، بما يعادل 5.98 نقطة، ليغلق عند مستوى 2043 نقطة وسط تداولات معقولة، بلغت قيمتها نحو 781.6 مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 293.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 38 ألف صفقة بيع وشراء.