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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: وزير الشباب نجح في تنفيذ المشروعات الرياضية للبسطاء

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:23 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أشاد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تفقد مشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، ومشروع إنشاء مركز شباب أهالينا بحي السلام، ومعاينة الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها ومدى استعدادهما للتشغيل والافتتاح الفترة المقبلة.

وقال حسين، في بيان اليوم، إن المشروعات القومية الكبرى في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف أنحاء البلاد لإسكان البسطاء من قاطني المناطق العشوائية، تتطلب اكتمال جميع الخدمات بها وفي مقدمتها الرياضيةن حتى يمارس مواطنيها من الشعب المصري جميع أنواع اللعبات الرياضية للكبار والشباب والأطفال، مؤكدا أن الدكتور أشرف صبحى نجح بكل كفاءة واقتدار في هذا الملف.


وشملت جولة وزير الرياضة داخل مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، قد شملت منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية، والملاعب الخماسية، والملاعب المتعددة الأغراض، وحمام السباحة الأولمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، والمبنى الاجتماعي، وصالة الجيم، ويتم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.

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