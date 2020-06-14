رجائي عطية: فئة معينة في المحامين تحرص على تعييب كل أعمالي

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه أصيب بأذى شديد منذ فوزه في انتخابات النقابة، وصلت إلى حد البذاءات والتهكم حتى وصلت إلى أسرته.وأضاف في رسالة وجهها لجموع المحامين:"كان ممكن أن يصرفني عن القيام بواجبي، في خدمة المهنة والزملاء وتحسين أوضاعهم، إلا أنني حريص على إكمال مهمتي على أكمل وجه،وتابع " هناك حرص على نقد وتعييب كل عمل أقوم به من قبل فئة معينة مهما كان، وبعض الاعتراضات وصلت إلى مرحلة السخافة".وقال "عطية" صفقة الكمامات التي اتفقت عليها مع القوات المسلحة، جاءت بسعر مخفض وجودة عالية، ولا جدال على عدم وجود "سبوبة" في التعامل مع القوات المسلحة، متابعا " المعترضون على هذه الصفقة غاب عنهم منطق اختلاف أنواع الكمامات وجودتها وتأثير ذلك على السعر، ورغم ذلك تحملت النقابة أكثر من نصف قيمة الصفقة".