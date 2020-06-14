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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحويل 500 عربة قطار بالهند لمستشفيات لمواجهة كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:48 ص
تحويل قطار لمستشفيات
تحويل قطار لمستشفيات
وكالات
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أعلنت الهند اليوم الأحد، عن إجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تشمل تحويل 500 عربة قطار لمستشفيات، وتعزيز اختبارات فحص الفيروس وإجراء استطلاعات صحية في المنازل بالمناطق الأكثر تضررا من الفيروس.

وقد سجلت دلهي 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وأصبحت ضمن أبرز مراكز تفشي الفيروس في الهند بجانب مدينتي مومباي وأحمد آباد.

وجرى تسجيل 38958 حالة إصابة في المدينة و1271 حالة وفاة. وقال نائب وزير الصحة في دلهي مانيش سيسوديا إن عدد الحالات بالمدينة قد يرتفع إلى نحو نصف مليون بحلول منتصف شهر يوليو المقبل نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقد عقد وزير الداخلية اميت شاه اجتماعا مع رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجروال ومسئولين اتحاديين وآخرين بالولاية لمواجهة هذه الأزمة.
وكتب شاه تغريده بعد الاجتماعي جاء فيها: "الحكومة الاتحادية سوف تحاول توفير كل المعدات الأساسية التي طلبتها حكومة دلهي لمواجهة الفيروس".

ومن أجل مواجهة نقص الأسرة، قال شاه إن وزارة السكك الحديدية سوف توفر 500 عربة قطار، سوف يتم تزويدها بالمعدات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس. وأوضح شاه أن هذا من شأنه توفير 8000 سرير إضافي.

وأضاف شاه أنه سوف يتم تعزيز اختبارات فحص فيروس كورونا ثلاثة أضعاف المعدل الحالي خلال أسبوع، موضحا أنه سوف يتم إجراء استطلاعات صحية في المنازل لكل شخص في المناطق الموبؤة خلال أسبوع.

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