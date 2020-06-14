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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شاب وإلقائه فى النيل أثناء سرقته

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:31 ص
حبس متهم
حبس متهم
حسام التمساح
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جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حبس المتهم بقتل شاب وإلقائه في النيل لسرقته 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة شمال القاهرة، برئاسة المستشار عمر طارق مدير النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية عثرت في أغسطس من العام الماضي على جثة شاب وبها آثار خنق، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر، وبالاستماع إلى أقوال والده أقر أنه قدم بلاغًا بتغيب ابنه منذ العام الماضي، وبتتبع هاتف المجني عليه تبين استخدام الأشخاص له.

وأضافت التحقيقات أنه تم القبض على المتهم، وأقر بأنه أثناء سرقة المجنى عليه بالإكراه حاول مقاومته فخنقه وألقى بجثته في النيل، واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير محضر مرفق للمحضر الأصلى، والعرض على النيابة للتحقيق.

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