وفاة أول وزير في بنجلاديش بكورونا

قال مسئولون اليوم الأحد، إن وزيرا توفي في بنجلاديش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وتوفى الشيخ محمد عبدالله 75 عاما وزير الدولة للشئون الدينية، بعدما تم نقله للمستشفى العسكري في دكا ليلة أمس السبت، بحسب ما قاله مساعده نظم الحقي شايكات.وقال المتحدث باسم الوزارة أنور حسين إن الأطباء جمعوا عينة من دعم عبدالله بعد وفاته" وثبت أنه كان مصابا بفيروس كورونا".ويعد عبدالله أول وزير يتوفى بفيروس كورونا في بنجلاديش.ويخضع وزيران آخران في مجلس الوزراء الذي تترأسه الشيخة حسينة للعلاج من الفيروس.كانت حسينة قد عينت عبدالله وزيرا في مجلس وزرائها في السابع من يناير 2019.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بنجلاديش، التي سجلت أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس في مارس الماضي، أكثر من 88 ألف حالة وأكثر من 1100 حالة وفاة حتى أمس السبت.