الأنبا بولا يترأس صلوات القداس الإلهي بطنطا «دون حضور»

يترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، صباح اليوم صلوات القداس الإلهي بالمطرانية دون حضور من الأقباط.ويبث القداس عبر البث المباشر "أونلاين "، وذلك في إطار حرص نيافته على الدعم الروحي للأقباط عقب قرار تعليق الصلوات والأنشطة الكنسية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.