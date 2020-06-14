وزيرة التضامن: أب سلم بناته الثلاثة لدار رعاية بعد وفاة زوجته

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الوزارة كما تستقبل المسنين تستقبل أطفال أيضًا وذلك عندما لا يرغب رب الأسرة في رعايتهم بسبب عدم قدرته المادية، لافتة إلى أن الوزارة لا تترد في استقبالهم حفاظًا على حالتهم النفسية، وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية، وتابعت: "أب جه سلم بناته الثلاثة بعد وفاة زوجته".وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة لا تقبل على أي مصري أن تهان كرامته أو يسئ إليه في التعامل، أو أن يتم تهديد أي فرد داخل أسرته، لأن القسوة عندما تصدر من الأهل تكون كبيرة جدًا ولذلك نقبل الجميع سواء اطفال أو مسنين وندرس مشاكلهم بعد تقديم الرعاية لهم".وكشفت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة، على الدور الاستباقي في التعامل مع القضايا المجتمعية بما يجلب المنفعة بشكل يليق بمصر وشعبها.وأشارت "القباج"، إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف مسن في 168 دارًا على مستوى الجمهورية نتابعهم بشكل مستمر، متابعة: "5% فقط من دور المسنين بمصر تقدم الخدمة مجانًا دون مقابل، ولكن البقية بمقابل، ومصاريف دار المسنين تكون بحد أدنى 800 جنيه وبحد أقصى 10 آلاف"، مشددة على أن هذه الدور بها رعاية عالية المستوى وليست مهملة كما يعتقد البعض.ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن دار الدكتورة عبلة الكحلاوي، من أفضل دور المسنين في مصر من حيث الرعاية والتعامل والحب.