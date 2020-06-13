رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عضو فريق «أكسفورد» يكشف حقيقة إمكانية إنتاج لقاح كورونا في مصر

السبت 13/يونيو/2020 - 11:35 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات، عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن اللقاح الذي تطوره الجامعة ما زال في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي ستظهر نتائجها في نهاية يوليو المقبل، إلا أنه بدأ بالفعل تصنيع 30 مليون جرعة ستكون جاهزة في سبتمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بنهاية 2020 ستكون هناك 300 مليون جرعة من اللقاح، مخصصة لأمريكا وبريطانيا.

ولفت سالمان إلى أن شركة استرازينيكا المسئولة عن تصنيع اللقاح، منحت الهند حق تصنيعه لدول العالم النامي، لكن سيكون الطابور طويل للحصول عليه، موضحا أنها لن تحتفظ بحق براءة الاختراع خلال فترة الوباء، وستتعاون مع أي جهة يكون لديها القدرة على التصنيع.

ونوه أستاذ علم المناعة بأن وحدات تصنيع اللقاح غاية في التعقيم والنظافة، وليست متوفرة، في كثير من الأماكن، موضحا أن تكلفة بنائها 67 مليون جنيه استرليني.

وتابع: "تستطيع الجهات المصرية لو عندهم إمكانيات، تتواصل مع الجهات الرسمية وتطلب تصنيع اللقاح، لأنها إذا انتظرت الحصول على الجرعات من الهند ستنتظر طويلا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يتعاون مع السقا في «نسل الأغراب» برعاية سينرجي

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أمير كرارة يتعاون مع السقا في «نسل الأغراب» برعاية سينرجي

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر