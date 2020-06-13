عضو فريق «أكسفورد» يكشف حقيقة إمكانية إنتاج لقاح كورونا في مصر

قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات، عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن اللقاح الذي تطوره الجامعة ما زال في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي ستظهر نتائجها في نهاية يوليو المقبل، إلا أنه بدأ بالفعل تصنيع 30 مليون جرعة ستكون جاهزة في سبتمبر.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بنهاية 2020 ستكون هناك 300 مليون جرعة من اللقاح، مخصصة لأمريكا وبريطانيا.ولفت سالمان إلى أن شركة استرازينيكا المسئولة عن تصنيع اللقاح، منحت الهند حق تصنيعه لدول العالم النامي، لكن سيكون الطابور طويل للحصول عليه، موضحا أنها لن تحتفظ بحق براءة الاختراع خلال فترة الوباء، وستتعاون مع أي جهة يكون لديها القدرة على التصنيع.ونوه أستاذ علم المناعة بأن وحدات تصنيع اللقاح غاية في التعقيم والنظافة، وليست متوفرة، في كثير من الأماكن، موضحا أن تكلفة بنائها 67 مليون جنيه استرليني.وتابع: "تستطيع الجهات المصرية لو عندهم إمكانيات، تتواصل مع الجهات الرسمية وتطلب تصنيع اللقاح، لأنها إذا انتظرت الحصول على الجرعات من الهند ستنتظر طويلا".