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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني يكشف آخر تطورات قرار وقف تراخيص البناء

السبت 13/يونيو/2020 - 11:11 م
البناء
البناء
رباب الأهواني
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قال ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار وقف البناء في القاهرة الكبرى لم يكن عشوائيًا، واتخذ بعد دراسة دقيقة لكن بعض المسئولين طبقوا القرار على المدن الكبرى، وهذا الأمر كان خطأ ولم ينص عليه القرار مما أحدث بلبلة شديدة.

وتابع «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار»، أن الشخص الذي لديه رخصة بناء مستوافاة الشروط البنائية والهندسية من حقه استكمال بنائه، لأن هذه الرخصة محصنة بالدستور ضد أي قرار إداري.

ولفت إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستدعو وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إلى اجتماع لمناقشة سلبيات تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن البعض قد يقوم برفع دعاوي قضائية ضد الدولة بسبب وقف تفعيل الرخصة، ويطالب بالتعويض المالي، وهذا يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بمراجعة التراخيص البنائية، ومن يثبت صحة ترخيصه سيقوم باستكمال البناء دون أدنى مشاكل. شاهد

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