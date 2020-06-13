برلماني يكشف آخر تطورات قرار وقف تراخيص البناء

برلماني يكشف آخر تطورات قرار وقف تراخيص البناء
السبت 13/يونيو/2020 - 11:11 م
رباب الأهوانيطباعة
قال ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار وقف البناء في القاهرة الكبرى لم يكن عشوائيًا، واتخذ بعد دراسة دقيقة لكن بعض المسئولين طبقوا القرار على المدن الكبرى، وهذا الأمر كان خطأ ولم ينص عليه القرار مما أحدث بلبلة شديدة.
وتابع «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار»، أن الشخص الذي لديه رخصة بناء مستوافاة الشروط البنائية والهندسية من حقه استكمال بنائه، لأن هذه الرخصة محصنة بالدستور ضد أي قرار إداري.
ولفت إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستدعو وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إلى اجتماع لمناقشة سلبيات تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن البعض قد يقوم برفع دعاوي قضائية ضد الدولة بسبب وقف تفعيل الرخصة، ويطالب بالتعويض المالي، وهذا يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بمراجعة التراخيص البنائية، ومن يثبت صحة ترخيصه سيقوم باستكمال البناء دون أدنى مشاكل. شاهد
وتابع «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار»، أن الشخص الذي لديه رخصة بناء مستوافاة الشروط البنائية والهندسية من حقه استكمال بنائه، لأن هذه الرخصة محصنة بالدستور ضد أي قرار إداري.
ولفت إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستدعو وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إلى اجتماع لمناقشة سلبيات تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن البعض قد يقوم برفع دعاوي قضائية ضد الدولة بسبب وقف تفعيل الرخصة، ويطالب بالتعويض المالي، وهذا يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بمراجعة التراخيص البنائية، ومن يثبت صحة ترخيصه سيقوم باستكمال البناء دون أدنى مشاكل. شاهد