عمرو أديب يطالب بإغلاق فندق أقام حفلًا في الغردقة

طالب الإعلامي عمرو أديب، بإغلاق فندق في الغردقة، بعد تداول فيديو لإقامة حفل في الفندق، لم يراع فيه النزلاء إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عشان تكسب عشرة آلاف تكلف الدولة مليارات؟".ووجه أديب سؤالا للمحتفلين، قائلا: "جايبين القدرة دي منين؟ لقد هلك الذين من قبلكم، مش خايفين على نفسكم؟".وأشاد أديب، بقرار وزيرة الصحة إقالة مدير مستشفى المطرية، بعد وفاة مريض سوداني، وفتح تحقيق في الموضوع، قائلا: "هو ده الحل الصارم اللي يقصر لازم يقفل".