«حكاية الفرقة» وثائقي جديد على «dmc» قريبا

«حكاية الفرقة» وثائقي جديد على «dmc» قريبا
السبت 13/يونيو/2020 - 10:24 م
تعرض قناة «dmc» الفيلم الوثائقي الجديد «حكاية الفرقة» عن فرقة المسرح القومي، قريبا عبر شاشتها.
ويتناول الفيلم قصة فرقة المسرح القومي منذ نشأتها عام ١٩٣٥ وحتى اليوم، ويكشف العديد من الأسرار والوثائق التي تعرض لأول مرة على الشاشة، وتروي حكايات النشأة ودور الآباء المؤسسين مثل طلعت حرب وجورج أبيض وشاعر القطرين خليل مطران أول مدير للفرقة.
كما يكشف كواليس أهم العروض المصرية التي شهدها المسرح عبر تاريخه ويحكي الفيلم دور النصوص المسرحية التي قدمتها الفرقة في التعبير الوثيق عن قضايا الوطن عبر كل العصور، وكيف حافظت على قيم المجتمع المصري.
الفيلم من كتابة أحمد شوقي روؤف، وسيناريو وإخراج إبراهيم السيد، إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية أحمد الدريني وشريف سعيد، قراءة التعليق روايح سمير، ومنتج فني عماد فتوح، ورؤية فنية لأحمد طه. شاهد
ويتناول الفيلم قصة فرقة المسرح القومي منذ نشأتها عام ١٩٣٥ وحتى اليوم، ويكشف العديد من الأسرار والوثائق التي تعرض لأول مرة على الشاشة، وتروي حكايات النشأة ودور الآباء المؤسسين مثل طلعت حرب وجورج أبيض وشاعر القطرين خليل مطران أول مدير للفرقة.
كما يكشف كواليس أهم العروض المصرية التي شهدها المسرح عبر تاريخه ويحكي الفيلم دور النصوص المسرحية التي قدمتها الفرقة في التعبير الوثيق عن قضايا الوطن عبر كل العصور، وكيف حافظت على قيم المجتمع المصري.
الفيلم من كتابة أحمد شوقي روؤف، وسيناريو وإخراج إبراهيم السيد، إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية أحمد الدريني وشريف سعيد، قراءة التعليق روايح سمير، ومنتج فني عماد فتوح، ورؤية فنية لأحمد طه. شاهد