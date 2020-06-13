عبلة الكحلاوي: وزيرة الصحة إنسانة لأقصى درجة

كشفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات، آخر تفاصيل الوضع بالجمعية بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين كبار السن.وأعربت "الكحلاوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، عن سعادتها برد الفعل ومدى تفاعل مؤسسات الدولة معها، قائلة: "شفت الوجه الجميل لمصر قيادة وشعبا.. المصريين حلوين أوي، ويحتاجون لاستثمار طاقاتهم".وأوضحت أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، تواصلت معها أكثر من مرة، وكذلك الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي نقلت الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا للمستشفيات، موجهة التحية لوزيرة الصحة قائلة: "وزيرة إنسانة لأقصى درجة".