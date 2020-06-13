نيفين جامع تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصنع بـ6 أكتوبر

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أحد المصانع التابعة لشركة عالمية بمنطقة 6 أكتوبر.وقالت "جامع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إن الزيارة كانت مميزة جدا، وكانت تستهدف التأكد من اتباع الإجراءات الوقائية بين عمال المصنع، موضحة أن المصنع تابع لشركة عالمية، ولكن كافة العمالة مصرية.وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن رئيس االوزراء تحاور مع العاملين ليطمئن على أوضاعهم، لافتة إلى أنه كان هناك توجيهات باستمرار حركة الإنتاج منذ بداية أزمة كورونا، معقبة: "تلقينا طلبات من عدد من المصانع لاستثنائهم من وقت الحظر للاستمرار في العمل".وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لأحد المصانع بأكتوبر للاطمئنان على سير العمل ودروة الإنتاج بالمصانع وكذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمواقع العمل من ارتداء الكمامات والتطهير بالكحول.