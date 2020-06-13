الرئيس الجزائري يلتقي عقيلة صالح

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له.وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إن وزير الخارجية صبري بوقادوم حضر اللقاء لبحث مجريات الأمور في ليبيا.ووصل رئيس مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم إلى الجزائر ضمن زيارة عمل، والتقى بنظيره الجزائري رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين.وكانت الجزائر أعلنت دعمها لوقف إطلاق النار في ليبيا والحل السياسي للأزمة مجددة رفضها التدخل في شؤون ليبيا.وطرحت مصر مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا تتضمن وقف فوري لإطلاق النار والبدء في المفاوضات السياسية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.