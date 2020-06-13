الجيش الليبي يعلن إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية لمواجهة مرتزقة تركيا

أعلن الجيش الليبي، مساء اليوم السبت، عن إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية وتكليف ضباط قادرين على التكيف مع ظروف المعركة ومتغيراتها.

وقال الجيش في بيان له نشره الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري عبر موقع فيسبوك، إن الجيش يواجه العدوان التركي الذي دخل إلى ليبيا بمساعدة الخونة والعملاء.

وأكد الجيش أنه يحارب للعام السادس على التوالي التنظيمات التكفيرية والإرهابية والعصابات الإجرامية الذين استغلوا الفوضى منذ عام 2011 وكادوا يحولون ليبيا إلى قاعدة لهم لتهديد باقي دول الجوار والمنطقة بأسرها، إلا أن الجيش أجهض هذا الأمر.