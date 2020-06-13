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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تستقبل 87391 طلب تسجيل للتبرع بالدم

السبت 13/يونيو/2020 - 05:49 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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بعد ٢٤ ساعة من تفعيل حملة التبرع بالدم بالتعاون مع (فيس بوك)..

«الصحة»: استقبال 87391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم و1827 مكالمة لمراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية

- الحملة ستساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد على التبرع بالبلازما

- تفعيل الخط الساخن 15366 لتلقي طلبات المتبرعين بالدم بالقاهرة وتفعيله بباقي المحافظات تباعًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 87391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم، بعد 24 ساعة من تفعيل حملة تشجيع المواطنين بالتعاون بين الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مراكز التبرع بالدم على مستوى الجمهورية استقبلت 1827 مكالمة للاستفسارات عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة، مشيرًا إلى أن تلك الحملة ستساهم أيضًا في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) على التبرع بالبلازما، لعلاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر، وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأضاف أنه تم تفعيل الخط الساخن 15366 لتلقي استفسارات المواطنين عن التبرع بالدم والبلازما داخل القاهرة، موضحًا أنه سيتم تفعيله في باقي محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأيام المقبلة.

ولفت «مجاهد» إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية «تبرّع بالدم» الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https:www.facebook.comdonateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية «تبرّع بالدم على فيسبوك» على هواتفهم المحمولة، من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم ٥ تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

كما لفت إلى أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الحملة بالتعاون مع «فيس بوك» تعد خطوة هامة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.

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