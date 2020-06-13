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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس الحكومة اللبنانية: كشفنا وقائع فساد سنعلن عنها قريبًا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:24 م
حسان دياب
حسان دياب
أحلام عبدالرحمن
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قال حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، إن هناك حملة أكاذيب وشائعات ممنهجة تستهدف الحكومة، لمنعها من إزالة الركام الذي يخفي تحته أسرار هيكل الفساد.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي بثته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة كشفت وقائع فساد عديدة للحكومات السابقة، لكنها لن تعلن عنها الآن، وستعلن عنها في الوقت المناسب.

وأضاف دياب: "عثرنا على مفاتيح غرف عديدة من البناء الأسود الذي تخرج منه السمسرات، وكشف وقائع الفساد، انتظروا حتى تزال الركام من هيكل الفساد، سيسقط على رؤوس من ظنوه محصنًا، وظنوا أملاك الدولة شخصية، وتصرفوا فيها".

وأردف: "سقطت محاولة الانقلاب، لم تنجح الاجتماعات السرية والعلنية، وأوامر العمليات الداخلية، وكشف هؤلاء مجددًا أن حياة الناس لا تهمهم، كما أنهم خربوا ممتلكات الناس، ولدينا الوثائق التي تثبت فسادهم، سنعلن ما نراه مناسبًا منها في الوقت المناسب".

وأشار رئيس حكومة لبنان، إلى أن هناك من تلاعب بسعر صرف الدولار أمام الليرة، لدفع الناس للتظاهر، مردفًا أن الانقلاب ليس على الحكومة، سيأتي يوم وترحل الحكومة، وإنما الانقلاب على انتفاضة 17 أكتوبر.

وطالب رئيس الحكومة، اللبنانيين بالصبر لاستعادة الأمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم الكشف خلال المرحلة المقبلة عن عدد كبير من ملفات الفساد.

وتابع: "حقوقكم محفوظة عند المصارف والمصرف المركزي، والدولة هي الضمان".

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