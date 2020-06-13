«السنيورة»: الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الدولة ضد أى تخريب

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الدولة ضد أي تخريب.وأضاف "السنيورة" خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء اليوم السبت، أن السلطة اللبنانية تحرص على ألا يندس في هذه المظاهرات أعمال عنف وتخريب.وأوضح أن هناك مشكلة في لبنان تتمثل في انهيار ثقة المواطن في الدولة والحكومة، وكذلك السياسيين اللبنانيين، بسبب العديد من المشاكل أهمها سوء الأوضاع المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى جائحة كورونا مؤخرًا، مؤكدًا أن جوهر الأمر هو معالجة فقدان ثقة المواطن اللبناني في حكومته.وأشار إلى أن الانهيار الاقتصادي سبب تخوف المواطن اللبناني واستمرار المظاهرات، متابعا: "لبنان بحاجة لقرار من الحكومة لحل أزمة الكهرباء".وأكد أن الرئيس اللبناني ميشال عون، هو الشخص الوحيد الذي يعمل على احترام الدستور، لافتا إلى أن حزب الله اللبناني يحاول أن يحمل المسئولية كاملة له، حتى يتحكموا في الرئاسة والشئون الاقتصادية في لبنان.وتابع: "لا يصح استغلال السلطة ولا بد على الدولة أن تكون لجميع اللبنانيين وليس فئة معينة"، مشددا على ضرورة إدارك حجم التغيرات العالمية، وتقبلها والاستجابة لها.ويشهد لبنان مظاهرات ومسيرات واسعة اندلعت في معظم أرجاء البلاد واتسمت بالغضب العنيف، احتجاجا على التدهور الشديد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، والغلاء الكبير في أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية.