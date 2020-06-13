الوطنية للصحافة تصرف 218 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة للمستحقين

قررت الهيئة الوطنية للصحافة إرسال مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية بعد غد الإثنين الموافق 15 يونيو 2020، لمن خرجوا على المعاش في أكتوبر ونوفمبر عام 2018، ليصل إجمالي من تم صرف المكافأة لهم 746 زميلًا مستحقًا وهم "الأهرام 287 – الأخبار 144 – الجمهورية 134 – دار الهلال 45 – روزاليوسف 19 – دار المعارف 33 – وكالة أنباء الشرق الأوسط 34 – الشركة القومية للتوزيع 50" خلال العام المالي الحالي.وقررت الهيئة إرسال المكافآت في الحسابات البريدية والبنكية مباشرة للمستفيدين، وعدم إرسالها للمؤسسات حتى لا يتم تأخير الصرف، على أن تتم تسوية الحالات المتنازع عليها بين المؤسسة والمستحق، وكذلك بالنسبة لحالات الورثة.وبلغ إجمالي مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي أرسلتها الهيئة للمستحقين منذ بداية عملها في إبريل 2017 نحو 218 مليونا و300 ألف جنيه، وتقليص جداول الانتظار من أربعة أعوام إلى نحو عام ونصف فقط.