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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزى» يطرح أذون خزانة بـ13.5 مليار جنيه غدًا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:01 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، غدا، أذون خزانة قيمته 13.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الاول 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليار جنيه لاجل 273 يوم.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

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