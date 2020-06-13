سيامة 14 راهبة بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى

ترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبو تشت؛ والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق، صباح اليوم صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى.وخلال صلاة القداس الإلهي؛ تمما الأنبا كيرلس والأنبا بيجول رسامة 14 راهبة بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.