رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في الصين

السبت 13/يونيو/2020 - 02:45 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت - تريزة شنودة
طباعة
أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "كنيسة الصين الأرثوذكسية".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن شفيع ومؤسس كنيسة الصين الأرثوذكسية هو الرسول الإنجيلي لوقا، وهي كنيسة تابعة لبطريركية موسكو وسائر روسيا الأرثوذكسية، يرأسها حاليًا المتروبوليت إيلاريون.

وأضاف: "وصلت المسيحية الأرثوذكسية إلى الصين عام 1685، حين انخرطت جماعة من "الكوزاك" في الحرس الامبراطوري الصيني، وكان كاهنهم الأرثوذكسي معهم. وخلال المائة والخمسين عام التالية لم ينجذب الكثير من الصينيين لاعتناق هذا المذهب.

وتابع: "في عام 1715م تأسست البعثة المسيحية الأرثوذكسية الروسية- الصينية في بكين، حيث أرسل للبلاد الكثير من رجال الدين والوعاظ الروس، إلا أن العمل التبشيري المنظم لم يبدأ قبل نهاية القرن التاسع عشر، حيث يعتقد أنه في عام 1860 لم يكن عدد الأرثوذكس في بكين يتجاوز 200 شخص، بما فيهم المنحدرين من أصل روسي".

وأكمل: "بين عامي 1899 و1901م اندلعت في الصين ما عرفت بـ"ثورة الملاكمين"، وهي ثورة أطلق شرارتها غضب الصينيين من النفوذ الأجنبي الذي كان يتنامى في البلاد من جميع النواحي (التجارية، السياسية والدينية)، أدى ذلك إلى هجمات عنيفة شنها الثوار ضد أتباع الديانة المسيحية ولم يستثنى من ذلك الأرثوذكس. ففي عام 1900م تم قتل مجموعة كبيرة من الأرثوذكس.

واستطرد: "بعد انتهاء الثورة عام 1902م بقي للكنيسة الأرثوذكسية الصينية 32 كنيسة وستة آلاف فرد من أتباعها. في عام 1914م لم يكن هناك أكثر من خمسة آلاف مهتد جديد، على الرغم من وجود عدد من الكهنة الصينين ومدرسة اكليريكية، وقد كانت سياسة بعثات التبشير الأرثوذكسية تعتمد على الدوام جعل الاكليروس من أهل البلاد حالما تسنح الفرصة.

وأضاف: "عقب بدء الثورة البلشفية الروسية في عام 1917م فرّ الكثير من الروس، من سيبيريا خاصة، إلى الصين بينهم الإكليروس، وقد ساهم ذلك بزيادة تفعيل العمل التبشيري، وفي عام 1939م وصل عدد الأرثوذكـس في الصين ومنشوريا إلى أربعمائة ألف أرثوذكسي يرعاهم خمسة أساقفة وكان لهم جامعة أرثوذكسية في "هارين"، وفي عام 1945م طردت الحكومة الصينية الشيوعية جميع المبشرين غير الصينيين من البلاد، ولم تستثن الروس الأرثوذكس من هذا الأمر، فأعيد كل الاكليروس الروسي مع معظم المؤمنين إلى الاتحاد السوفياتي فيما عدا الذين فروا إلى أميركا وكندا. وبذلك تقلص عدد الأرثوذكس".

وتابع: "في عام 1949م بلغ عدد الكنائس الأرثوذكسية 106 كنيسة. وفي الخمسينات كان يوجد في الصين عشرون ألف أرثوذكسي نصفهم من الصين يرعاهم أسقف واحد، ولكن خلال الثورة الثقافية الصينية (1966-1976) دمرت تقريبا جميع الكنائس الأرثوذكسية في البلاد، وفي منتصف الثمانينات أُطلقت جهود إحياء الكنيسة الأرثوذكسية الصينية، وأُعيد افتتاح كنيسة "هاربن". وفي عام 1986 سُمح لعدد صغير من الصينيين والروس بالصلاة فيها. وتم تأسيست أول متروبوليس (مطرانية) أرثوذكسية في "هونغ كونغ" والشرق الأقصى عام 1996م".

واختتم: "تعترف السلطات الصينية بعدد محدد من الأديان في البلاد، كالبروتستانتية، الإسلام، الطاوية والبوذية؛ ولكنها ترفض الاعتراف بالأرثوذكسية والكاثوليكية، مما يشكل عائق كبيرا للأرثوذكس من ممارسة طقوس عبادتهم بحرية، هذا فضلا عن صعوبة التبشير بإيمانهم بين الصينيين. بينما يسمح لأتباع الكنيسة الأرثوذكسية الصينية في "هونغ كونغ" و"تايوان" بممارسة عباداتهم بحرية كبيرة، والآن يوجد عدد من الصينيين الأرثوذكس يدرسون في المعاهد الاهوتية بروسيا بغرض العودة لبلادهم لخدمة كنائسهم".
تعرف على تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في الصين
تعرف على تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في الصين

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

رجائي عطية يتواصل مع النائب العام بشأن المحامى محمود الداخلى

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

سر تعقيم عربة القطار رقم 15 بمحطة كفرالزيات

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سي» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

منوعات

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«القصة القصيرة».. كتاب يناقش إشكاليات وملامح هذا الفن

الإثنين.. «الأردنية للأفلام» تعرض مجموعة أفلام قصيرة

4.5 مليار ريال حجم سوق النشر بالسعودية.. والفن الروائي يتصدر

«كلمة» للترجمة يصدر «نهر النار» للهندية قرة العين حيدر