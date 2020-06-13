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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أصالة تطرح «جيتني مكسور» اليوم

السبت 13/يونيو/2020 - 02:29 م
أصالة
أصالة
هدير شعراوي
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تستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "جيتني مكسور"، مساء اليوم السبت.

وعن الأغنية الجديدة قالت أصالة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام": "بكلّ سعادة وفخر تشرّفت بالغناء منّ أشعار صاحب السموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.. والحلو في هذا الإعلان عنها.. هو أنّكم لنّ تنتظروا سوى ساعات قليلة لنستمتع جميعًا معًا هذا المساء بعمل كلّ منّ شارك فيه سعى بأنّ يُجاري رقيّ كلماته.. لأنّها نابعة منّ شعور رجل شهدت له الدّنيا بجميل خلقه وسموّه (ناصر المظلومين).. أنا معكم بانتظارها أراقب السّاعة لأحيا معكم وقتًا بالنسبة لي منّ كلّ الأوقات هو الأحلى".

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا بصوتها أغنية "سلام سلام" التي اختتمت أحداث مسلسل "الاختيار" الذي عرض في رمضان الماضي، ويروي قصة الشهيد أحمد منسي، وهي من كلمات محمد البوغة، ألحان وتوزيع شادي السعيد، هندسة صوت خالد رءوف.
أصالة تطرح «جيتني مكسور» اليوم
أصالة تطرح «جيتني مكسور» اليوم

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