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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك لبنان: لن ننال شيئًا بهدم وجه لبنان الحضاري

السبت 13/يونيو/2020 - 02:27 م
بطريرك لبنان
بطريرك لبنان
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعرض معه آخر التطورات على الساحة الداخلية من الناحيتين السياسية والاجتماعية.

بعد اللقاء، صرح البطريرك الراعي للصحافيين، فقال: "ليس بالتكسير وليس بحرق الدواليب وهدم وجه لبنان الحضاري يمكننا ان ننال شيئا، نحن معهم ومساندون للثورة ولكن الثورة الحضارية التي تحدد توجهها وتطالب بالحقوق على الهدوء. اما عندما نكسر نكون كمن يشوه وجه لبنان الحقيقي تجاه العالم. لبنان ارض الثقافة ولم يكن يوما ارض حرق الدواليب والتكسير. نحن داعمون للثوار منذ اليوم الاول، لكننا نريدهم ثوارا حضاريين وثقافيين ونحن نسير معهم بالمطالبة المحقة".

وكانت قد تحولت بيروت والمدن الكبرى من الشمال إلى الجنوب والبقاع، إلى كتلة غضب، بعد وصول سعر صرف الدولار إلى حدود الـ7000 ليرة مقابل الدولار الواحد، حيث عمّت الإحتجاجات مختلف المناطق اللبنانية، وشهدت عدد من المناطق اللبنانية عمليات قطع للطرق والشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت، وكذلك عدد من المحافظات الأخرى، في إطار التظاهرات والمسيرات التي اندلعت احتجاجا على التردي الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

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