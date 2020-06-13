60 % تراجع فى القوى الشرائية للأدوات المنزلية

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن القوي الشرائية للأدوات المنزلية تراجعت بنسبة 60% الفترة الأخيرة.وأضاف الطحاوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن معدلات البيع والشراء ارتفعت قليلا بعد عيد الفطر لكن ما زال الركود يسيطر على الأسواق.وأوضح، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت على جميع القطاعات وتسببت في كساد عم الأسواق بسبب تغير أولويات المستهلكين واهتمامهم بالمطهرات والمعقمات والسلع الغذائية.